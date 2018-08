Stiri pe aceeasi tema

- Facebook INC a identificat cateva zeci de conturi pe platforma sa, create in cadrul unei campanii politice coordonate vizand sa influenteze rezultatele alegerilor de la jumatate de mandat in Statele Unite, dezvaluie in editia de marti cotidianul The New York Times, relateaza Reuters. Facebook a dezvaluit…

- Ionut Patrascoiu este un tanar care a renuntat la medicina pentru a-si da frau liber pornirilor antreprenoriale. Astazi dezvolta o aplicatie de "friending" in care a investit 150.000 de euro deja. Aplicatia poarta numele Floca, de la "Friends location", dar permite si "chat around". Mai precis,…

- Nicole Cherry a reusit o performanta greu de atins pe platformele de socializare si a ajuns in topul celor mai urmariti artisti de pe Instagram. Nicole are unul dintre putinele conturi de Instagram cu peste 1 milion de followers, din Romania. Mai mult, tanara artista se afla in top 10 al celor mai urmarite…

- "Campania de promovare a sanatatii orale desfasurata in scolile bucurestene continua pe toata perioada vacantei de vara. Puteti merge cu copiii la consultatii gratuite in cabinetele stomatologice care pot fi gasite aici: assmb.ro/igiena-orala.php'', a scris Firea pe Facebook. Primaria Municipiului…

- Instagram a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi, confirmand interesul crescut al publicului, mai ales tanar, pentru aceasta retea de socializare, si a lansat un serviciu video, numit IGTV. Kevin Systrom, CEO al retelei de socializare detinute de Facebook, a prezentat si o noua functie a…

- Telefoanele mobile au ajuns sa fie folosite aproape oriunde și oricand. Multe persoane se culca și se trezesc cu smartphone-ul in mana. Pe masura ce comunicarea și exprimarea personala au evoluat, modalitatea in care folosim smartphone-urile s-a schimbat. Cum sezonul nunților și al petrecerilor se apropie…

- Cate kilograme te-ai ingrasat cel mai mult si cum ai reusit sa scapi de ele? Gina Pistol: Cel mai mult m-am ingrasat 5 kilograme, iar asta din cauza unui tratament medical, dar pentru ca sunt foarte mica de inaltime s-au vazut imediat. Am scapat de ele in timp...si cu multa rabdare. Am incercat…

- Incepe sezonul festivalurilor, adica muzica buna, mancare delicioasa, outfit-uri care iți fura ochii, aglomerație, relaxare și zile intregi dedicate refrenelor trupelor preferate. Daca și tu te pregatești pentru festivalurile din aceasta perioada calda a anului, am strans cateva dintre cele mai utile…