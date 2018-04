7 trucuri de amenajare ingenioase, care vor face livingul să pară mai spațios Livingul este locul in care iți petreci cel mai mult timp alaturi de cei dragi, unde te relaxezi cu un pahar de vin și cu o carte buna, dupa o zi de munca. Dar ce faci daca incaperea pare prea mica și simți ca nu iți ofera confortul de care ai nevoie? Secretul consta in amenajarea corespunzatoare a spațiului. Mai jos vei gasi 7 trucuri care iți vor fi de folos intr-un astfel de demers. Mobilierul potrivit O camera de dimensiuni mai mici trebuie amenajata diferit fața de una spațioasa. Un aspect foarte important este sa nu incarci prea tare atmosfera. Din acest motiv, poate nu este tocmai cea mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

