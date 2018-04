7 tipuri de neveste. Tu în care categorie te încadrezi? Tie care ti se potriveste? 1. Sotia "asistenta" Cand sotul e racit, ea ii face supa, ii da medicamentele. In fiecare dimineata ii face pachetul pentru serviciu. Seara spala vasele pentru ca sotul este prea obosit sa o mai ajute la ceva. Acest tip de femeie rezolva toate problemele casei pentru a avea liniste. Problema este ca facand foarte multe pentru altii, nu fac nimic pentru ele, iar cand ajung la epuizare, cad. Depresii, crize de isterie, stari de autocompatimire, sentimente negative sunt doar cateva din expresiile acumularilor de frustrari cand simti ca faci te sacrifici… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- SCANDALURI… Problema pensiilor foarte mici, de care beneficiaza o parte importanta a populatiei, incita la dezbateri de tot felul de pe la televiziunile centrale. Pareri pro si contra, acuze intre politicieni, scandal in toata regula. Iritata de dezbaterile de la televiziunile de stiri, senatoarea PSD…

- A fost acuzata ca si-a desfigurat sotul! A aruncat cu acid pe el, i-a incendiat casa, iar acum se afla in libertate. Mihaela Petrea, femeia careia ieri, barbatul mutilat i-a adus acuzatii șocante, s-a hotarat sa-si spuna si ea partea ei de adevar.

- Anastasia Cecati a fost ucisa. Barbatul si-ar fi parasit prima nevasta, iar in ziua incidentului acesta a venit la respectiva sotie. Aceștia ar fi avut discuții contradictorii si s-ar fi certat, iar barbatul i-ar fi aplicat o lovitura cu cutitul in jurul gatului. Alexei Mitachi a fost anterior…

- Soția lui Andrei Stoica, ingrijorata dupa ce sportivul s-a accidentat grav la Exatlon. Andra a fost invitata in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde a vorbit despre emoțiiile prin care trece in aceasta perioada. „Am aflat și eu aseara, de la emisiune. Sper sa nu fie ceva grav. Problema cea mai mare…

- Soția lui Donald Trump jr. a fost spitalizata, dupa ce a deschis un plic cu un praf alb, anunța Euronews! Vanessa Trump a deschis scrisoarea ce-i fusese adresata soțului ei. Soția lui Donald Trump Jr. a fost dusa de urgența, luni, la un spital din Manhattan, cand a deschis un plic adresat soțului…

- Dupa numeroase zvonuri ca protagoniștii seriei „Fifty Shades” ar avea o relație amoroasa, soția lui Jamie Dornan a devenit geloasa pe colega de platou a soțului sau. Astfel, intr-o emisiune televizata, aflam ca faima acestei producții nu i-a adus multe lucruri bune pentru ca rolul lui Christian Grey…

- Dupa ce ieri am dezvaluit in exclusivitate povestea constanteanului cu trei neveste, astazi am reusit sa aflam cum a inceput sirul acestor casatorii in lant. Prima sotie, Maria, povesteste ca s-a indragostit de poligam la prima vedere, insa nu a acceptat sa-l ia de barbat decat dupa multe insistente.…