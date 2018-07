Stiri pe aceeasi tema

- Un nou trib a fost format și este pregatit sa se arunce in mijlocul unei aventuri exotice in indepartata insula africana Magadascar. Dupa tribul format din oameni de rand, este randul sportivilor sa stranga randurile pentru a intra in lupta la ”Ultimul Trib”, in curand, la Antena 1.

- Șapte romani de rand, de varste și profesii diferite, au decis sa se avante in Madagascar, un taram complet diferit de tot ceea ce au vazut și trait pana acum. Printre cei deciși sa iși impinga limitele in ”Ultimul Trib” se numara și cascadorul Cosmin Padureanu. ”Ultimul Trib” , noua provocare lansata…

- Șapte romani de rand, de varste și profesii diferite, au decis sa se avante in Madagascar, un taram complet diferit de tot ceea ce au vazut și trait pana acum. Printre cei deciși sa iși impinga limitele in ”Ultimul Trib” se numara și cascadorul Cosmin Padureanu. ”Ultimul Trib”, noua emisiune ce va…

- S-a format echipa de oameni simpli de la Ultimul Trib (Antena 1) ”Ultimul Trib”, noua provocare lansata de Antena 1 va trimite trei echipe extrem de curajoase si de puternice intr-o aventura in Madagascar! La casting s-au inscris aproape 2.000 de romani, de la cei care abia au implinit varsta majoratului,…

- ”Ultimul Trib”, noua provocare lansata de Antena 1 va trimite trei echipe extrem de curajoase și de puternice intr-o aventura in Madagascar! In competiție se pot inscrie, indiferent de varsta sau profesie, toate persoanele care cred ca pot rezista unor probe ce le vor pune la incercare simțurile și…

- "Ultimul Trib", noua provocare lansata de Antena 1, va trimite trei echipe extrem de curajoase și de puternice intr-o aventura in Madagascar! In competiție se pot inscrie, indiferent de varsta sau profesie, toate persoanele care cred ca pot rezista unor probe ce le vor pune la incercare simțurile…

- Antena 1 incepe inscrierile pentru ”Ultimul Trib”, noul reality show care combina abilitațile fizice și psihice ale concurenților, cu instinctul de supraviețuire și jocurile de strategie. ”Ultimul Trib”, noua provocare lansata de Antena 1 va trimite trei echipe extrem de curajoase și de puternice…

- Antena 1 incepe inscrierile pentru ”Ultimul Trib”, noul reality show care combina abilitațile fizice și psihice ale concurenților, cu instinctul de supraviețuire și jocurile de strategie!