7 sfaturi de la tipsteri pentru amatorii de pariuri sportive

- Casa bunicilor a fost și ramane pentru cei mai mulți dintre noi unul dintre cele mai iubite locuri de pe acest Pamant, fiind depozitarul celor mai frumoase amintiri din copilarie. Asociația „Zestrea Bisoceana” ne amintește ca ea mai poate conține un mic tezaur constand in obiecte cu o valoare mare din…

- Update: Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Șoseaua Brailei catre Șoseaua Spatarului, de catre un barbat in varsta de 38 de ani, din Pietroasele, a surprins și accidentat doi pietoni, care s-ar fi angajat in traversarea drumului in zona marcajului pietonal.…

- Elevul Rareș-Razvan Gheorghe a stabilit, in anul școlar abia incheiat, așa cum OPINIA semnala recent, un nou record pentru Școala „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”, dar și pentru toate unitațile de invațamant de nivel gimnazial din țara: participarea la patru olimpiade naționale. Dupa ce a ajuns…

- Un proiect al Consiliului Județean Buzau, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, vizeaza imbunatațirea competențelor digitale de baza ale comunitaților cu acces limitat la formare digitala și ale grupurilor marginalizate. Mai exact, trei biblioteci din Lopatari, Vernești și Scorțoasa…

- Tipsterii care posteaza ponturi pe site-urile de specialitate și-au format, in timp, un mod de lucru. Acest mecanism are in vedere doua elemente de baza pentru succesul la pariuri sportive: analizarea meciurilor și managementul banilor. Le-am enumerat in ordinea importanței, pentru ca degeaba gestionezi…

- Joi, 25 mai, Primaria Buzau a lansat doua volume drept cinstire eroilor romani, ostași și luptatori din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe campurile de lupta pentru apararea patriei și a credinței stramoșești, pentru intregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului…

- Luni, 22 mai, a fost desemnat constructorul pentru ultimul lot din Autostrada Moldovei ramas necontractat. Constructorul turc Tekfen este desemnat caștigatorul lotului 3 din tronsonul Ploiești-Buzau. „Lotul Pietroasele-Municipiul Buzau a fost atribuit constructorului turc TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S.…

- Cel mai probabil, foarte suparat ca nu i-au ieșit din nou pronosticurile, un cetațean din Liebling a incercat sa incendieze localul unde punea „1X2”. Zilele trecute, polițiștii Secției 9 Rurale Jebel au fost sesizați prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca o persoana ar fi incendiat ușa de acces a punctului…