7 sfaturi de cumparaturi in siguranta de la Visa Astazi, e mai usor ca niciodata sa ne bucuram in confortul propriei case de ceea ce ne ofera lumea exterioara. Putem viziona filmele preferate, ne putem face aprovizionarea saptamanala instalati confortabil pe canapea si putem comanda cina la restaurantul favorit, care ne-o livreaza direct la usa.



Pe masura ce platim tot mai multe bunuri si servicii online, vrem sa ne asiguram ca facem acest lucru in siguranta. Visa si bancile partenere colaboreaza strans pentru a asigura securitatea platilor, folosind mai multe niveluri de securitate pentru a preveni frauda, pentru a proteja datele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

