- Un grav accident de circulație a avut loc in satul Valea Scheilor, comuna Calugareni, din județul Prahova. Dupa ce doua mașini s-au lovit, o persoana a murit, iar alte șase, printre care si un copil, au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) atrage atentia asupra necesitatii unui echilibru in discursul public si precizeaza ca nu a fost inceputa urmarirea penala fata de nicio persoana in cazul sesizarii cu privire la unul dintre candidatii la Primaria Capitalei. Reactia DNA vine dupa ce Mihai Enache,…

- Un minor si un adult au fost raniti dupa ce, joi seara, s-au rasturnat cu masina pe drumul national DN 15C, in localitatea Garcina, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.

- Un adult si un copil au fost raniti pe Drumul National 61, in judetul Dambovita, dupa ce un autoturism a lovit o caruta care circula in acelasi sens de mers. Accidentul a avut loc in localitatea Izvoru din judetul Dambovita. „Din verificarile efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca un barbat, de…

- Fiecare copil din mediul rural care va reusi sa finalizeze studii universitare va deveni un exemplu in comunitatea sa si va contribui la dezvoltarea societatii, reducandu-se, astfel, decalajele socio-economice dintre zonele urbane si cele rurale, a declar

- Vladuța Lupau a anunțat ca este gravida chiar pe scena de la Sala Palatului unde a susținut un concert alaturi de ANDRA. Practic va fi al doilea copil al artistei, dupa IAIR. La 33 de ani, Vladuța Lupau are o cariera de succes și o familie frumoasa, iar de curand, a anunțat ca va deveni mama din nou.…

- ISU Maramureș a fost prezent la Cafeneaua de joburi unde cei interesați au putut sa afle toate informațiile despre meseria pe care o practica și oportunitațile de incadrare in instituțiile militare. „Daca ai ratat intalnirea cu noi, te asiguram ca ne vei gasi și la viitoarele evenimente de profil din…