- Potrivit statisticilor, mai mult de 1 milion de persoane mor anual din cauza problemelor de inima. Cele mai frecvente motive pentru dezvoltarea bolilor cardiace sunt stilul de viața și obiceiurile proaste pe care le au oamnii, fie ca vorbim despre barbați sau femei. Iata care sunt cele cinci semne care…

- Marti s-a inregistrat prima controversa publica intre PSD si PNL in noul guvern. Premierul Marcel Ciolacu (PSD) a respins categoric propunerea ministrului de Finante Marcel Bolos (PNL), care promisese scaderea TVA la alimentele de baza. "Aud discutii despre scaderea TVA la alimentele de baza. Va anunt…

- Vinul este o bautura multimilenara iubita pentru calitațile sale bonvivante și mistice. In Biblie, de exemplu, este menționat de peste 500 de ori, iar la Vatican, consumul decent este o uzanța. Țarile de ginta latina, cum sunt Franța, Italia, Spania și Romania, sunt renumite in producția de vin, iar…

- Vestea ca Stephan Pelger a murit a ajuns și la urechile lui Catalin Botezatu. Cei doi creatori de moda se cunoșteau de mulți ani de zile, au chiar și atelierele de croitorie la mica distanța unul de altul. Acum, Botezatu e surprins de pierderea colegului sau de breasla. „Eu am fost luat, efectiv, prin…

- Gino Iorgulescu, care pe 15 mai a facut 67 de ani, a fost internat de urgența in spital, dupa ce a acuzat mai multe probleme medicale. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a ajuns in spital, cu probleme la inima. Acesta a vorbit despre ce s-a intamplat și spune ca doctorii nu i-au explicat daca…

- Mai mulți proprietari de Dacia au fost anunțați, de curand, ca trebuie sa se prezinte la service. Șoferii au fost inștiințați pe mail despre o posibila defecțiune a mașinii. Iata ce model intampina problema. Romanii care l-au achiziționat sunt extrem de nemulțumiți și au luat cu asalt un grup al companiei!…

- Peste 1.000 de copii se nasc anual cu probleme la inima, iar in Romania pot fi tratați doar 800 dintre ei - in Cluj și alte patru centre medicale din țara. Restul copiilor cu malformații cardiace grave trebuie sa mearga la clinici in strainatate pentru a supraviețui.

- Dupa un scandal de porporții, se pare ca urmeaza o iubire ca in filme! Oana Roman și Marius Elisei pare ca au ingropat ”securea razboiului” și dau semne de impacare. Iata ce gest romantic a facut el pentru vedeta, in momentele in care ea s-a confruntat cu probleme de sanatate. Puțini barbați ar face…