Stiri pe aceeasi tema

- Remus Dinu vine cu o nou emisiune marca GSP LIVE, in aceasta seara, de la 21:00. Invitat in aceasta seara este fostul jucator și antrenor din Liga 1, Ion Marin. Cei doi vor analiza partida ”tricolorilor”, in trei intervenții pe care le puteți urmari in direct pe site și pe pagina de Facebook a Gazetei…

- Romania debuteaza in Liga Națiunilor (Divizia B, Grupa 1) contra Irlandei de Nord, astazi, 4 septembrie, de la ora 21:45, in fața Irlandei de Nord. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT, FOTO + VIDEO pe GSP.ro și in direct la ProTV. ...

- Romania - Irlanda de Nord, primul meci din Liga Națiunilor pentru „tricolori”, se va disputa vineri, 4 septembrie, de la ora 21:45. Pentru Mirel Radoi va fi primul joc in calitate de selecționer, dupa ce a fost investit in funcție in noiembrie 2019.Selectionerul Mirel Radoi a declarat ca este posibil…

- Fostul internațional Ciprian Marica, in prezent patron al clubului Farul Constanța, a acceptat invitația directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Acesta a vorbit despre jucatorii de la echipa naționala, dar și despre Mirel…

- Antrenorul echipei nationale de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, considera ca selectionata sa si Danemarca sunt cele mai bune din grupa de calificare la Campionatul European din 2021, din care mai fac parte Finlanda, Ucraina, Irlanda de Nord si Malta. "Imi doream foarte mult sa antrenez. Este greu pentru…

- Pentru a limita infectarile cu noul coronavirus, Ministerul Sanatații urmeaza sa introduca noi masuri in centrele de dializa din Romania, care vizeaza atat pacienții, cat și personalul medical....

- Romania are cea mai mare rata a mortalitații rutiere: 96 de victime per milion. ESte vorba despre o statistica realizata la nivelul anului 2018, anul pentru care au fost centralizate datele. Irlanda a avut in 2018 cea mai mica rata a persoanelor ucise in accidente rutiere din UE, conform unui raport…

- Președinta Consiliului Județean Sibiu – Daniela Cimpean a primit joi, 25 iunie, vizita E.S. Dl. Paul McGarry - Ambasadorul Irlandei in Romania. Aceasta vizita a fost prilejuita de prezența E.S. Dl. Paul McGarry la evenimentul Bloomsday, unde Sibiul il sarbatorește pe James Joyce - unul dintre cei mai…