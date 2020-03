Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Centrala de Arbitri a decis sa ia masuri impotriva observatorului Nicolae Grigorescu dupa dezvaluirile Gazetei Sporturilor. Intr-un comunicat trimis catre GSP, CCA anunța ca observatorul va fi oprit de la delegari pana la lamurirea situației sale și ca a aflat de existența unui dorsar penal…

- In cel mult doua luni, Radoi va trebui sa anunțe lista largita de 50 fotbaliști din care va alege lotul final. La finalul lui martie vom afla ultimele doua echipe calificatePe 20 aprilie va avea loc tragerea la sorți a grupelor turneului final, unde „tricolorii” vor evita Spania, Franța și Germania Primul…

- Bogdan Burcea, antrenorul lui SCM Craiova, va fi noul selecționer al naționalei feminine de handbal. Propunerea va fi supusa aprobarii Consiliului de Administrație și joi, cel mai probabil, va semna contractul. Burcea are ca obiectiv calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Anamaria Prodan a explicat la GSP Live de ce Ianis Hagi nu s-a impus nici in Italia, nici in Belgia. "Ianis Hagi n-avea cum sa faca niciodata parte din primul 11 al Fiorentinei, dar trebuia sa se fi mulțumit cu faptul ca e la Fiorentina și ca facea parte din acea echipa, ca se antrena acolo.…

- Ioan Ovidiu Sabau (51 de ani) avertizeaza intr-un interviu eveniment acordat Gazetei Sporturilor ca „doar o surpriza ne poate califica la EURO 2020”. Baraj Euro 2020: Romania – Islanda se joaca pe 26 martie 2020. Daca invingem, avem finala cu Bulgaria sau cu Ungaria, pe 31 martie. Vom juca ambele meciuri…

- Absent la Gala GSP, portarul Ionuț Radu, 22 de ani, a primit trofeul pentru cel mai bun jucator din 2019 prin intermediul tatalui sau, Ion, care a oferit cateva detalii neștiute despre fiul sau și anul fantastic pe care l-a avut la Genoa. Redactorul șef al Gazetei Sporturilor, Catalin Țepelin, i-a…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, transmisa pe GSP.RO in fiecare miercuri de la ora 20:00, moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Șumi a dezvaluit condițiile de lux de care dispune in Turcia, alaturi de…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet (FRB), Horia Paun, a declarat, pentru AGERPRES, ca principala performanta a anului 2019 in baschetul romanesc o reprezinta calificarea istorica a echipei nationale feminine a Romaniei de 3x3 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde obiectivul este castigarea…