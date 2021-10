7 reguli pentru seară, care te scapă de stres Mulți oameni au ințeles importanța regulilor de dimineața. Totuși dimineața incepe in noaptea, care o preceda. Cu alte cuvinte, modul in care se incheie ziua, influențeaza inceputul zilei urmatoare. Folosește aceste trucuri, pentru a-ti pregati mintea si trupul pentru o noapte relaxanta, fara niciun stres. 1. Practica meditația si vizualizarea Rezerva-ti in fiecare seara cel puțin cinci minu Citeste articolul mai departe pe noi.md…

