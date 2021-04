Stiri pe aceeasi tema

- La ce sa ma uit mai atent când compar ofertele bancilor: la nivelul dobânzii? La DAE (Dobânda Anuala Efectiva)? La nivelul ratei lunare? Pe ce perioada sa ma împrumut? La ce e atenta banca atunci când îmi analizeaza dosarul de credit? Cât timp dureaza pâna…

- BRD Groupe Societe Generale a anuntat luni ca reia creditarea in cadrul programului ”Noua Casa” si ca poate acorda credite, intr-o prima faza, de 330 milioane de lei. ”BRD Groupe Societe Generale reia, in aceasta perioada, creditarea in cadrul programului ‘Noua Casa’. Banca are…

- Cei care doresc sa faca un credit prin Noua Casa vor plati între 1490 de lei lunar și 1539,36 lei, potrivit datelor colectate de HotNews.ro la bancile comerciale. E drept, atunci când optați pentru un credit nu doar la nivelul ratei trebuie sa va uitați, ci și la perioada creditului, nivelul…

- ​În aceasta saptamâna primele banci au anunțat disponibilitatea de a acorda credite prin programul Noua Casa. HotNews a trimis mai multor banci întrebari legate de nivelul minim al salariului care sa-ți permita achiziția unei locuințe în valoare de 70.000 de euro, dar și nivelul…

- Randamentele așteptate de investitori au atins nivelul anterior pandemiei in mai multe industrii din Romania, arata o analiza realizata de EY Romania. Costul capitalului a urmat o tendința descrescatoare in ultimul trimestru din 2020 pentru majoritatea industriilor, dupa fluctuațiile inregistrate…

- Cea mai simpla metoda de investiție pasiva are și cele mai importante consecințe – bune sau rele.Daca ai deja o locuința și destui bani pentru a investi in altele, pe care sa le inchiriezi,decizia de investiție este destul de simpla: in cat timp vor fi acoperitecosturile totale (cumparare + renovari…

