- Consilierii județeni s-au intalnit joi, 22 iulie, intr-o ședința ordinara, derulata pe repede inainte, date fiind puținele proiecte aflate pe ordinea de zi. Cu aceasta ocazie, a fost rezolvata, pentru moment, problema banilor necesari continuarii proiectelor PNDL, la nivelul intregului județ. Intalnirea…

- Sub deviza „Impreuna ajungem mai departe”, cercul de informatica „Programare cu rabdare” a reușit și anul acesta sa premieze cațiva elevi merituoși. Astfel, elevele Laura Diana Butacu și Maria Chifu, absolvente ale Colegiului Național „Gheorghe Vranceanu” din Bacau, au primit din partea grupulu de informaticieni…

- Avand in vedere situația epidemiologica descrescatoare inregistrata la nivel național, incepand din aceasta luna, ISUJ Bacau reia activitatea de voluntariat in cadrul programului “Salvator din pasiune”, cu asigurarea masurilor de protecție pentru prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. In acest…

- Ne-a fascinat cu aparițiile sale scenice, urmate de numeroase premii naționale și internaționale, inca din perioada in care era eleva a Colegiului Național de Arta ”George Apostu” din Bacau, la Secția Coregrafie. Acum, Andra Romascanu ne invita, miercuri, 9 iunie, in calitate de regizor, coregraf și…

- De vizita politistilor, imbracata in sfaturi preventive și informații privind formarea corecta a unui comportament responsabil și preventiv in trafic, au avut parte elevii de la Școala Gimnaziala Mihail Sadoveanu din Bacau. Aproximativ 30 de elevi de la clasa pregatitoare au participat la o lecție de…

- Pentru cuprinderea in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesiva a urmatoarelor etape: reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinița in acest an scolar si doresc sa o frecventeze și in anul școlar urmator – cu incepere din data…

- Proprietarii de imobile care, anul trecut, au redus cu cel puțin 30% chiriile din contracte (raportat la valoarea aplicata in luna februarie 2020, dinaintea izbucnirii pandemiei) nu vor plati impozite la stat. Este vorba doar despre acea parte din chirie care a fost redusa de proprietar, care nu va…