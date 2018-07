7 motive pentru care sa apelezi la o firma profesionista de mutari pentru relocarea biroului tau! Mutarea intr-un birou nou este un moment important pentru orice companie, insa pentru cei care gestioneaza relocarea, poate fi extrem de stresant. In cazul majoritatii companiilor, relocarea nu are loc foarte des si nu exista un expert care sa se ocupe de acest proces.



Un sondaj realizat de E.ON a constatat ca relocarea biroului este cea de-a doua cea mai stresanta sarcina pe care managerii trebuie sa o indeplineasca.



Pentru a evita aceasta situatie neplacuta si pentru ca angajatii sa-si poata relua activitatea in cel mai scurt timp posibil exista posibilitatea apelarii la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

