Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Nasaud a anunțat astazi ca pana in 28 iulie se desfașoara etapa a II-a al admiterea in invațamantul profesional. Instituția prezinta și cateva avantaje de care se bucura cei care iși continua studiile in invațamantul profesional și tehnic: Admiterea in invațamantul profesional și tehnic este in plina desfașurare. Incepand de astazi și pana in 28 iulie 2022 se deruleaza etapa a II-a. Aceasta este destinata candidaților care nu au participat la etapa I de admitere, sau care au participat, dar nu au fost repartizați/admiși. Va urma și etapa a III-a, in 9 și…