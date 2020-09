7 motive ale pierderii masive a părului Caderea parului este naturala. Pierzi de la 50 la 100 de fire de par pe zi. Insa, daca observați ca lipsesc cozi mai mari, ar putea exista o problema mai mare la indemana. Nu mananci suficiente proteine Un alt motiv pentru a incarca proteine la fiecare masa: va ajuta sa va regenerați parul. Lipsa de proteine determina parul sa nu mai creasca, sa cada și chiar sa-și schimbe culoarea, potrivit Institutului de Medicina. Femeile ar trebui sa primeasca cel puțin 46 de grame de proteine pe zi. Neva Cochran, dietetician inregistrat in Dallas, Texas, recomanda ca aportul dumneavoastra de proteine sa provina… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stresul este un element nelipsit chiar și in viața fotbaliștilor. Din ce in ce mai mulți jucatori incep sa aiba probleme cu caderea parului din aceasta cauza. A spus-o Vali Negru de curand, la GSP Live, iar acum vine randul unui fotbalist in activitate sa o faca. La doar 25 de ani, Denis Dumitrașcu…

- Bananele proaspete sunt bogate in nutriție și au un gust și un miros minunat. Dar știai ca bananele ii pot oferi parului tau un impuls in textura, grosime și stralucire? Cea mai buna masca pentru caderea parului Bananele conțin silice, un element mineral care va ajuta corpul sa sintetizeze colagenul…

- „M-am gandit sa va arat ce face COVID-19 cu parul vostru. Va rog sa luati acest lucru in serios", a spus Alyssa Milano, pe Twitter. Desi nu este un simptom trecut pe lista oficiala a atoritatilor, actrita nu este singura persoana care a raportat caderea parului in urma infectarii cu coronavirus.…

- Pacienții care se recupereaza dupa COVID-19 pot avea probleme legate de podoaba capilara. Mai mult de 27% dintre persoanele care au avut infecția cu noul coronavirus și au fost chestionate intr-un sondaj au declarat ca și-au pierdut parul. Centrele americane pentru Controlul și Prevenirea bolilor nu…

- Politia SUA suspecteaza o cercetatoare chineza - acuzata ca si-ar fi ascuns legaturile cu armata din tara sa pentru a obtine o viza americana - ca s-ar fi refugiat la consulatul chinez din San Francisco pentru a scapa de arestare, informeaza AFP, citand documente judiciare. Incidentul…

- Un american de 30 de ani a murit in acest week-end intr-un spital din San Antonio (statul Texas) dupa ce s-a infectat cu Covid-19 la o petrecere special organizata pentru transmiterea virusului – celebrul concept ”Covid party” la care participa sute de oameni in SUA pentru a demonstra ca virusul nu…

- Cel putin 52.898 de noi infectii cu coronavirus au fost inregistrate in Statele Unite in 24 de ore, un nivel record de la inceputul pandemiei, potrivit datelor afisate miercuri la orele 20.30 (joi, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, potrivit AFP. Noile contaminari ridica la circa 2,7…

- Alte 425 de persoane cu COVID-19 au murit in SUA in ultimele 24 de ore, ducand totalul la peste 120.000. SUA au de departe cel mai mare numar de decese din cauza COVID-19 din lume – mai mult decat dublul numarului inregistrat in Brazilia, a doua cea mai afectata tara. Desi numarul de infectii noi in…