7 modele de șlapi îmblăniți, noua modă! I-ai purta pe stradă? 7 modele de șlapi imblaniți, noua moda! I-ai purta pe strada? Iarna vine la pachet cu piese calduroase atat in materie de haine, cat și de incalțaminte . Ne completam ținutele cu cizme, bocanci și ghete de diferite modele. Sau așa era pana acum. In iarna lui 2022, marile branduri vin cu o propunere noua. Este vorba despre șlapi imblaniți pe care ii putem purta pe strada. Este o noua moda adoptata rapid de pasionații de fashion și considerata extrem de cool. Iata in continuare 7 modele din acest tip inedit de incalțaminte. I-ai purta pe strada? Gucci (1.100 de dolari) Saint Laurent (745 de dolari)… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

