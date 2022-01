Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune un proiect de hotarâre privind „transferul unei zile de odihna în anul 2022”. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor generali. Potrivit documentului, se propune declararea zilei de 7 martie 2022…

- Anul 2022 este un an obișnuit care va avea 365 de zile. Din numarul total de zile, bugetarii vor avea 104 zile libere, intrucit acestea sint zile de simbata și duminica. Respectiv, am putea spune ca ne ramin inca 261 de zile lucratoare, dar sa nu uitam de sarbatorile oficiale pentru care in Republica…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune stabilirea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2022, in marime de 9 900 de lei, transmite Noi.md cu rerferire la jurnal.md. Intr-un proiect de hotarire, propunerea este argumentata prin prognoza indicatorilor macroeconomici…

- Guvernul Ciuca a adoptat joi, in sedinta, o ordonanta de urgenta care aduce o serie de modificari in structura Executivului. Conform actului normativ, atributiile viceprim-ministrilor se stabilesc prin decizie a prim-ministrului. * Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului se reorganizeaza…

- Comunicat de presa 25.11.2021 Multipa campioana la box, mesaj de Ziua Internaționala pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, prin proiectul ”Ignoranța face victime” Multipla campioana naționala la box și prima femeie

- Bugetarii s-ar putea bucura de o minivacanța, de cinci zile in preajma Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie. Ziua de luni, 29 noiembrie, ar putea fi nelucratoare, facand astfel o punte intre weekend și zilele de marți, 30 noiembrie – Sfantul Andrei – și miercuri, 1 Decembrie – Ziua Naționala – care…

- Minivacanța de 1 Decembrie! Ministerul Muncii pregatește bugetarilor o surpriza și anunța 5 zile libere in perioada 27 noiembrie – 2 decembrie. Propunerea va fi discutata in ședința de Guvern de joi. Ziua de 30 noiembrie, cand sarbatorim Sfantul Andrei , și cea de 1 Decembrie, pica marți, respectiv…