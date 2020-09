Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati, cu varste cuprinse intre 33 si 48 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore de catre politistii doljeni pentru ca ar fi provocat scandalul din Podari, de duminica seara, in urma caruia 15 persoane au ajuns la spital, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- O fetița de numai 12 ani a fost violata in repetate randuri de concubinul mamei sale și tatal acestuia. Cu toții locuiau sub același acoperiș. In cursul zilei de ieri, mama fetei a depus plangere la Poliție. Imediat cei doi barbați de 29, respectiv 56 de ani au fost reținuți. Conform anchetatorilor,…

- Un grup de moldoveni a fost deconspirat de catre ofițerii Direcției investigații criminalitate organizata a INI, dupa ce au furat de la o intreprindere din Germania doua tone de ulei de pin și planificau sa le aduca ilegal in țara, iar ulterior, sa vanda uleiul unei companii cosmetologice.

- Politia Capitalei a retinut noua barbati acuzati de comiterea multor infractiuni, printre care inselaciune si talharie calificata, vizand persoane cu o varsta inaintata si o stare de sanatate precara, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 220.000 lei. In perioada iunie - iulie, politisti…

- Doi barbați, reținuți de procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), in comun cu Inspectoratul Național de Investigații al IGP. Aceștia intenționau sa vinda 10 mii pastile de ecstasy, care ar costa patru milioane de lei pe piața tenebra. Cei doi reținuți sint…

- Doi barbați care jucau „alba-neagra” pe pasarela din zona Perla a stațiunii Mamaia au fost reținuți de polițiști. Cei doi barbați, de 46, respectiv 56 de ani, au fost prinși in flagrant...