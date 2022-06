Romania va debuta azi in Liga Națiunilor, cu Muntenegru, iar selecționerul Edi Iordanescu a ales o lista de 23 de jucatori care sa fie in lotul pentru aceasta partida. Muntenegru - Romania, in prima etapa din Liga Națiunilor, se joaca azi. Partida este programata de la 21:45 și poate fi urmarita in format LiveTEXT pe GSP.ro și la televizor pe Prima TV. ...