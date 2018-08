7 insule mai putin cunoscute pe care sa le vizitezi in aceasta viata

Stiri pe aceeasi tema

- De cele mai multe ori oamenii aleg sa mearga in vacante pe insulele cunoscute prin plajele cu nisip fin si apele limpezi, neglijand insulele unice si uimitoare cu peisajele pitoresti pe care le au. Vezi in continuare 10 insule mai putin cunoscute de...

- Florin Piersic, in varsta de 82 de ani, a dezvaluit ca sufera pentru ca tot mai mulți dintre prietenii sai artiști se sting din viața. „Se duc toți oamenii pe care i-am iubit și i-am admirat in viata mea. Nu credeam ca eu am sa le aduc un ultim omagiu. Dar asta e...Nu mai zic nimic! Mai am…

- Gheisele sunt unele dintre cele mai simbolice imagini asociate Japoniei. Occidentalii vad gheisele ca fiind prostituate ce au fata acoperita de un strat de machiaj alb. Insa acest aspect nu este real. Gheisele nu sunt prostituate si nu isi...

- Cel putin 24 de persoane au fost ucise miercuri in explozia unei bombe in apropierea unei sectii de votare din orasul Quetta, in sud-vestul Pakistanului, atacul fiind revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) pe...

- Cristina Rus este fericita și impacata cu alegerile facute, ea punand pe primul plan familia, in timp ce muzica a ramas momentan ca pasiune. Viața de mama ii priește și chiar se gandește la al treilea moștenitor. Cristina Rus este maritata cu un milionar, are 2 copii și nu tanjește dupa viața de artist,…

- Berea este cea mai populara dintre bauturile alcoolice si a treia dintre bauturi in general, dupa apa si ceai. In Egiptul antic, berea se consuma in loc de apa, fiind considerata mai sigura, mai curata si cu mai multe vitamine decat ce avea de oferit Nilul.

- Inca din zorii istoriei, vechile popoare au incercat sa gaseasca explicatiile unor fenomene care pareau aparent fara raspuns. Indienii, chinezii, sumerienii sau grecii au facut progrese uimitoare pe calea astronomiei, reusind sa identifice constelatii si corpuri ceresti aflate la mii de ani lumina.