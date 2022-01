Stiri pe aceeasi tema

- Craciun fericit! Ortodocșii de rit vechi sarbatoresc azi Nașterea Mantuitorului. Craciunul pe rit vechi 2022 este sarbatorit la o distanța de 13 zile de Craciunul celebrat in calendarul creștin ortodox tradițional. Craciunul pe stil vechi este insa o sarbatoare la fel de importanta pentru cei care au…

- Credinciosii de stil vechi, care pastreaza calendarul iulian, așteapta ca astazi, 6 ianuarie, sa le intre preoții in case („mersul cu icoana") si sa le vesteasca Nasterea Domnului, ei sarbatorind Craciunul pe 7 ianuarie.Credinciosii ortodocsi care pastreaza calendarul gregorian ...

- Craciunul pe stil vechi 2022. Cand pica sarbatoarea și de ce unii oameni sarbatoresc cu intarziere Nașterea Domnului? Craciunul pe stil vechi 2022. Cand pica sarbatoarea și de ce unii oameni sarbatoresc cu intarziere Nașterea Domnului? Dupa cum ii spune și numele, Craciunul pe stil vechi este sarbatorit…

- Inca suntem in plin context de sarbatoare. Nașterea Domnului aduce multa bucurie pentru toți credincioșii, insa nu toți oamenii se bucura de sarbatoare prin relaxare, petreceri cu familia sau un alt mod care pentru majoritatea pare normal. Așa ca, exista o mica parte care sarbatoresc prin munca. Am…

- Patriarhul ecumenic ortodox Bartolomeu este bolnav de Covid 19. Patriarhul a fost depistat in urma testarii periodice iar starea sa de sanatate este buna, acesta avand doar simptome usoare, conform ABC News. „Preasfintia sa este complet vaccinata, are simptome usoare, iar starea de sanatate este una…

- Obiceiuri și tradiții vechi de Craciun: ”Vicleimul” sau ”Irozii”. Șiretenia lui Irod in cel mai vechi spectacol popular romanesc Craciunul, cea mai cunoscuta dintre sarbatorile crestine, care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, este celebrat in lumea intreaga in fiecare an pe 25 decembrie. Nașterea…

- La doar cateva zile inainte de Craciun, Alexandra Ungureanu canta despre cea mai emoționanta sarbatoare a anului ce marcheaza Nașterea Domnului: Craciunul. Cu un videoclip filmat intr-un decor de poveste, parca desprins din basme și cu muzica și versurile scrise de catre Alina Manolache alaturi de Vlad…

- OrtodoxeSf. Ier. Spiridon, episcopul Trimitundei, facatorul de minuni (Dezlegare la peste)Duminica a 28-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 28 dR. Sf. ep. Spiridon al Trimitundei, TaumaturgulRomano-catoliceDuminica a 3-a din AdventSs. Fc. Maria de la Guadalupe; Epimah si Alexandru, m.Sfantul Ierarh…