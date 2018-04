7 greșeli pe care le faci când faci duş. Numărul 5 îţi pune în pericol sănătatea 1. Te epilezi cu ceara sau normal inainte de a te spala. Iata un fapt pe care foarte puțini oameni il știu – daca trebuie sa va radeți sau sa-ți indepartezi parul, faceți totul dupa o baie. Rasul inainte de baie lasa porii de pe piele larg deschiși, ceea ce ar putea duce eventual la o piele uscata. 2. Incearca sa nu exfoliezi prea mult. Unii oameni cred ca excesul de frecare a pielii poate face sa arate mai bine și mai fina. Din pacate, nu este cazul, deoarece cu cat curațați mai mult pielea, cu atat este mai rau și se usuca foarte tare. 3. Nu cureți scrub-ul dupa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

