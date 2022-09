Stiri pe aceeasi tema

- Noile trenuri care vor intra in circulatie de luni, 3 octombrie, vor fi utilizate in special in intervalele cu varf de trafic, informeaza Metrorex. Incepand de luni, 3 octombrie, odata cu inceperea anului universitar, vor fi introduse in circulatie in reteaua de metrou inca 7 trenuri, precizeaza Metrorex,…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, in calitate de beneficiar al fondurilor europene prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, in calitate de Autoritate de Management au semnat Contractul de Finanțare pentru realizarea obiectivului…

- Ce salariu are vatmanul unei garnituri de metrou la Metrorex. Salariile de la Metrorex variaza in funcție de postul ocupat. Un angajat are un salariu mediu de 5.408 lei net pe luna, potrivit datelor oferite de Ministerul Transporturilor. Menționam ca un vatman de metrou are salariul in funcție de vechimea…

- Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a lansat in procedura de transparenta decizionala Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative si reorganizarea unor institutii publice care functioneaza in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.Textul…

- Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului a anunțat, miercuri, ca vor fi alocate 5 milioane de lei pentru repatrierea romanilor afectați de scandalul Blue Air. Banii provin din fondul de rezerva al Executivului, a anunțat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, miercuri, intr-o conferința…

- Ministrii PSD Adrian Caciu si Sorin Grindeanu sunt direct responsabili de situatia de la Blue Air: potrivit unei ordonante din 2020, ministerele de Finante si al Transporturilor ar trebui sa aiba reprezentanti in consiliul de administratie al companiei. Acesti reprezentanti ar avea drept de veto. Insa,…

- Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii au semnat contractul de finanțare nr. 80/01.10.2020 pentru proiectul de investiții „Achiziție autospeciale PSI și Sistem Integrat pentru Controlul de Securitate”. Obiectivul general al proiectului este…