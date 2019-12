7 filme pe care trebuie sa le vezi de Craciun. Iti vor schimba perspectiva asupra vietii

Stiri pe aceeasi tema

- FUEGO – invitat special la Radio Iași, astazi in ziua concertului programat la Rașca, județul Suceava. Din zorii existentei sale, poporul roman s-a nascut in credinta crestina, iar acest lucru se observa si in sentimentul crestin autentic exprimat intr-o forma populara extrem de larga.…

- Astrid Fodor si Klaus Iohannis sunt extrem de apropiați, astfel ca nu este exclus ca președintele Romaniei sa mearga la inmormantarea mamei primarului. Presedintele Klaus Iohannis petrece sarbatorile la Sibiu. Ce mesaj de Craciun a transmis seful statului "Intreaga echipa din Primaria…

- "Dumnezeu ne iubește pe toți, chiar și pe cei mai rai dintre noi". Acesta a fost mesajul de Craciun transmis de Papa Francisc. Suveranul Pontif a oficiat slujba de la miezul nopții de la Vatican.

- Pastorala de Craciun a patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Romane are ca mesaj central creșterea copiilor in familia creștina, in condițiile in care BOR a proclamat anul 2020 drept Anul omagial al pastoratiei parintilor si copiilor. Astfel, clericii ortodocși sunt indemnați sa susțina familiile…

- VINERI 13 este ziua in care se aglomereaza cele mai multe si mai inspaimantatoare superstitii. Este ceva de temut in celebra zi de Vineri 13? De ani si ani, oamenii si-au spus unii altora ca atunci cand ziua de Vineri pica pe data de 13 a unei luni, acea zi este nenorocoasa. Filme de groaza au fost…

- Legenda lui Moș Nicolae Sfantul Nicolae a trait in secolele II-III d.Hr, iar data de 6 decembrie celebrata astazi este data mortii sale, in anul 352, scrie zdi.ro. Cand a crescut, Nicolae a fost dus la școala pentru a studia Sfanta Scriptura, deoarece inca de la varste fragede s-a aratat iubitor…

- Moldovenii sunt in febra pregatirilor pentru sarbatorile de iarna. Chiar daca pana la Craciun au mai ramas zile bune, multi deja si-au decorat casa cu luminite, au impodobit bradul si seara de seara privesc filme de Craciun.

- "Alegerile legislative pe care le avem in 12 decembrie sunt alegerile cele mai importante din epoca noastra pentru Scotia. In joc este viitorul tarii noastre", a declarat lidera Partidului National Scotian (SNP) in fata manifestantilor care agitau drapele scotiene.Perspectiva unei Scotii…