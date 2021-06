Pana in moment de fața, in Republica Moldova au fost administrate 631 346 doze de vaccin anti-COVID-19. Astfel, peste 400 000 persoane sau aproximativ 12% au primit prima doza de vaccin, iar 229 967 au primit ambele doze, ceea ce constituie 7% din populație. Datele au fost prezentate in cadrul unei conferințe organizata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

Totodata, potrivit responsabililor campaniei de vaccinare, in ultimele 7 zile au fost administrate peste 90 000 doze de vaccin, media pe zi fiind in jur de 20 de mii. Numarul lucratorilor medicali vaccinați a crescut…