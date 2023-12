Se fac 17 ani de cand Romania este membra a Uniunii Europene, insa tara noastra se afla printre ultimele in care cetatenii cred ca asta are un impact asupra vietii lor de zi cu zi. Asta desi am atras investitii de peste 80 de miliarde de euro care s-au dus in infratructura, agricultura si proiecte de dezvoltare regionala. Chiar daca scepticismul este ridicat, interesul romanilor pentru alegerile europarlamentare de anul viitor este mai ridicat ca niciodata, arata un sondaj al Parlamentului European.