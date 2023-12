7 din 10 angajatori vor oferi anul acesta beneficii de Craciun. O treime dintre angajatori au alocat un buget intre 201 si 400 de lei pentru fiecare angajat. 71% dintre companiile participante la cel mai recent sondaj derulat de eJobs & UP Romania au declarat ca si anul acesta vor oferi beneficii de Craciun angajatilor. 16,7% inca nu au luat o decizie finala in acest sens, in timp ce 12% spun ca nu au alocat un buget ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

