7 de tone de haine rupte și murdare aduse din Canada, găsite în Portul Constanța Trei containere cu deșeuri care provin din Canada au fost oprite in Portul Constanța de catre reprezentanții Garzii de Coasta. Este vorba despre 77 de tone de haine second-hand degradate și uzate. Deșeurile au fost gasite, marți, in urma unui control la Portul Constanța, informeaza Poliția de Frontiera. Articolele textile – cu un grad avansat de uzura – urmau sa ajunga la o societate comerciala din Mureș. Reprezentanții Garzii de Mediu și ai Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului au stabilit ca acestea sunt, in fapt, deșeuri inutilizabile și nu pot fi puse in vanzare in Romania, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

