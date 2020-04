Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu a început testele pentru COVID-19 în laboratorul propriu, în acest spital fiind internati sapte copii diagnosticati pozitiv cu noul coronavirus, a declarat, luni, purtatorul de cuvânt al institutiei, dr. Ioana Matacuta. "În…

- Inca doua decese provocate de noul coronavirus au fost anunțate, joi, de Grupul de Comunicare Strategica. Numarul total al morților a ajuns la 94. „Deces 93 Femeie, 75 ani, din județul Neamț. In data de 28.03.2020 se interneaza in secția de ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț. In data de 28.03.2020…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- 1.452 de romani sunt infectați, iar 29 și-au pierdut viața din cauza COVID-19. Acesta este ultimul “bilanț” oficial al pandemiei in Romania, potrivit comunicarii oficiale transmise, sambata, de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului. “Pana astazi, 28 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- 263 de noi cazuri cu coronavirus, fața de comunicarea de ieri, 26 martie, au aparut in Romania. Miercuri au fost rasportate 123 de cazuri, iar marți 144. Conform MAI, pana astazi, 27 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Romania are 906 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 144 de noi cazuri fața de data de 24 martie. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost cu 186 de persoane. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 3 ani și 79 de ani. Dintre cele 906 persoane The post…