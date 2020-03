Stiri pe aceeasi tema

- Inca doi cetateni romani au murit in Italia, ca urmare a infectiei cu COVID-19, iar, in prezent, 29 de romani din strainatate au fost confirmati cu noul coronavirus, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ‘In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca trei cetateni romani au murit ca urmare a infectiei cu coronavirus in Italia. La acest moment, 29 de cetateni romani din strainatate au fost confirmati cu Covid-19.

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat, astazi, 20 martie, ca trei cetațeni romani au decedat ca urmare a infecției cu coronavirus in Italia. Conform MAE, la acest moment, 29 de cetațeni romani din strainatate au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus.Este vorba despre 23 in Italia, 2 in…

- Alti 189 de cetateni romani aflati temporar in strainatate si afectati de masurile luate de mai multe state pentru gestionarea epidemiei de Covid-19 au ajuns in tara din Malta, Egipt si Spania, in urma demersurilor facute de Ministerul Afacerilor Externe. MAE reitereaza apelurile pentru evitarea calatoriilor…

- Ziarul Unirea 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 CONFIRMATE oficial: Un pacient este in STARE GRAVA. Situația pe județe Pana astazi, 14 martie, la nivel național au fost confirmate 97 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). 6 pacienți sunt declarați vindecați…

- Ziarul Unirea MAE: Recomandari pentru cetațenii romani privind calatoriile in strainatate in contextul raspandirii infecției cu COVID-19 Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani, in contextul raspandirii infecției cu COVID-19, care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in strainatate…

- Sase cetateni romani de pe nava Diamond Princess, aflata in Japonia, doi pasageri si patru membri ai echipajului, si-au exprimat dorinta de a reveni in tara, a anuntat, joi, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Ei vor ajunge joi in Uniunea Europeana cu o aeronava italiana, alaturi de alti cetateni europeni.…