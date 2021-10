Stiri pe aceeasi tema

- Junior Chamber International (JCI) Targu Mureș organizeaza miercuri, 25 august, de la ora 19.00, in incinta J"ai Bistrot Targu Mureș, evenimentul "World Cafe – Cultures Mix", cadrul perfect in care participanții vor putea cunoaște oameni noi și discuta pe diverse teme, in diferite limbi. "Poate nu ai…

- Mulți lideri occidentali sunt șocați de succesul rapid al talibanilor și de caderea regimului condus de președintele Ghani. Președintele Germaniei a scos in evidența partea de responsabilitate care revine țarii sale.

- Fostul international german Gerd Muller a incetat din viata, duminica dimineata, la varsta de 75 de ani. Muller suferea de boala Alzheimer. “Lumea FC Bayern a incremenit astazi. Clubul si toti fanii sai il plang pe Gerd Muller, care a incetat din viata duminica dimineata, la varsta…

- Nu se intampla in fiecare zi sa cumperi o masina noua si, odata ce ai facut acest pas, nu este la fel de usor sa o returnezi, cum e cazul unui telefon mobil sau al unei perechi de blugi. Autoturismul poate fi o investitie costisitoare si, chiar daca sunt destui cei care o fac doar pentru ca isi permit…

- Anunțul a fost facut chiar de familie printr-un mesaj:”Dragii noștri,Așa ii placea lui Alex sa va spuna și aceasta din sufletul unui om extraordinar de bun (chiar daca unii au ințeles greșit exigențele lui), pentru ca iubea oamenii, iubea lumea pe care dorea sa o vada mai buna .S-a stins in brațele…

- Reacția președintelui Klaus Iohannis, dupa ce 11 persoane au decedat pe șoselele din țara, in 3 august: „Lumea la noi este extraordinar de nervoasa” Reacția președintelui Klaus Iohannis, dupa ce 11 persoane au decedat pe șoselele din țara, in 3 august: „Lumea la noi este extraordinar de nervoasa” Președintele…

- Un focar COVID de aproape 900 de persoane in Provincetown, Massachusetts, unde majoritatea persoanelor au fost complet vaccinate, ar putea fi declanșatorul din spatele deciziei Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor de a inversa liniile directoare privind masca de protectie.

- Greta Thunberg s-a declarat „extrem de recunoscatoare si privilegiata” pentru ca a primit vaccinul anti-Covid-19 și le-a transmis urmaritorilor sai ca nu ar trebui sa ezite sa faca vaccinul atunci cand li se ofera.