7 căi de întreținere a sistemului imunitar In aceste vremuri, cu toții suntem preocupați asupra unui nivel de energie constant și un sistem imunitar care sa lucreze la o intensitate eficienta. Ne ferim de viruși, conștient sau inconștient, iar sistemul imunitar este cel invocat in discuțiile asupra prevenției, in general. Mai mult ca nicicand, iata, iarna este vremea așezarilor sufletești, al interiorizarii și introspecțiilor, spre creștere și o mai buna ințelegere a vieții. Citeste articolul mai departe pe tion.ro…

Stiri pe aceeasi tema

