Stiri pe aceeasi tema

- Pare destul de dificil, insa, cu multa rabdare putem gasi exact lucrurile de care avem nevoie pentru a darui persoanele pe care le indragim foarte mult. Sunt foarte multe magazine online de cadouri foarte frumoase si la noi, in prezent. Unele dintre ele comercializeaza chiar lucruri de foarte buna calitate.…

- Intr-o atmosfera destinsa și plina de emoție, mai multe doamne și domnișoare din Iași s-au gandit sa reinvie pasiuni adormite și sa creeze un club de lectura pe care l-au numit „Mujeres Livres”. Totul a pornit in urma cu aproximativ doi ani cand Alina Cozma și Florina Virna au decis sa impartașeașca…

- Primaria Ploiesti si SGU au declarat razboi soferilor care sfideaza bunul simt si regulile de circulatie. Chiar daca multi au crezut ca sunt doar declaratii sau ca lor nu li se poate intampla, iata ca realitatea din teren e cu totul alta. Tot mai multi tupeisti, cu figuri de Hollywood, se…

- Carmen Tanase implinește astazi 61 de ani, iar cei dragi au surprins-o imediat dupa miezul nopții. Fiul actriței și bunica lui au fost alaturi de actrița, in cea mai importanta zi. Ea a povestit ce a primit cadou cu ocazia aniversarii. „Este aici acum și el impreuna cu mama au pandit ora 12 noaptea…

- Totul s-a petrecut in momentul in care suspectul a fost dus la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Iași, pentru a-și studia dosarul. In plus, avocata acestuia, Raluca Andrei, a facut ieri unele declarații care pot da o noua turnura anchetei Apar detalii noi in cazul dublului asasinat din zona…

- La romani, nicio zi onomastica nu este trecuta cu vederea! Cum fiecare dintre noi are cate un Ștefan, Vasile sau Ion printre membrii familiei sau in cercul de prieteni, nu lasa pe ultima suta de metri alegerea unui cadou potrivit pentru cei care-și vor serba ziua de nume! Iar daca ești in pana de idei,…

- George Simion face apel catre polițiști sa se „alature” protestului ilegal de la Palatul Parlamentului. Practic, liderul AUR le cere polițiștilor sa nu mai apere sediul Parlamentului Romaniei. UPDATE: George Simion afirma ca in strada se afla 15000 de oameni, dintre care 2000 sunt membri AUR. „Fac apel…

- O privire peste evoluția exprimata-n cifre a celui de al patrulea val, releva ca asta pare a fi un foc de paie, „recordurile” fiind astupate cam repejor de pregatirile pentru noul an. Luna decembrie este prin tradiție cea a incasarilor, prin urmare nici asta de acum nu va face excepție, cifrele furnizate…