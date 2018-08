7 beneficii ale contracepţiei cu pilula hormonală 1. Poate ajuta la tratarea endometriozei Endometrioza este afectiunea prin care celule din endometru migreaza in uter sau chiar in alte parti ale traiectului genital, transmitand informatii false in cazul unei eventuale sarcini, care devine imposibila in prezenta unei endometrioze. In plus, endometrioza este o afectiune care doare ingrozitor. In cazul femeilor care iau regulat pilula contraceptiva, efectul endometriozei este minimizat, iar durerile sunt cu mult diminuate. 2. Poate da o mana de ajutor in cazul Sindromului ovarelor polichistice. Femeile care sufera de aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

