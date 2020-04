7 beneficii ale consumului responsabil de bere pentru organism La fel ca in cazul oricarui alt produs de pe rafturile magazinelor, berea consumata in exces poate veni la pachet cu o mulțime de neplaceri. Dar cum nu ne-am propus sa detaliem prea mult pe marginea consecințelor nefaste ale consumului consumul mare de alcool, pentru organism și relațiile sociale ale unui individ, ne vom limita inca din start la un singur rand cat se poate de clar, consideram noi: Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, dupa schimbarea doctoriței Sorina Honțaru din fruntea Direcției de Sanatate Publica Argeș, președintele Consiliului Județean, dr. Dan Manu, care e și vicepreședinte al C.J.S.U. Argeș (Comitetul Judetean pentru Situații de Urgența) a dat publicitații o declarație extrem de caustica…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca riscul de contractare a Covid-19 este mai crescut in cazul persoanelor care consuma alcool si a recomandat autoritatilor din intreaga lume sa incerce sa limiteze accesul la acesta in perioada de izolare, relateaza CNBC. OMS a spus ca mai multe…

- Numarul real al persoanelor infectate cu noul coronavirus in Ungaria ar putea fi de pana la 10 sau 15 ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate, a declarat joi seful biroului premierului ungar Viktor Orban, Gergely Gulyas, care a subliniat ca aproximativ 80% dintre persoanele infectate pot sa nu…

- Fasolea, caci despre ea este vorba, este bogata in fier, vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu si chiar calciu.O porție de fasole in fiecare zi ajuta pe cei care au diabet de tip 2 sa tina sub control nivelurile de zaharuri din sange si reduce riscul de infarct.De altfel, potrivit floaredetei.ro ,…

- Țelina este una dintre cele mai folosite legume în bucatarie și sta la baza mai multor feluri de mâncare, în special supe sau ciorbe. Țelina are o multitudine de beneficii pentru organism, însa puțîna lume știe ca poate deveni toxica, in anumite condiții. De asemenea,…

- Pentru al patrulea an consecutiv, la nivelul Colegiului Național „Constantin Carabella” Targoviște se desfasoara proiectul „Informația ma protejeaza”, destinat prevenirii consumului de droguri. Obiectivele proiectului vizeaza, in principal, conștientizarea elevilor cu privire la riscurile asociate…

- Chișinaul va avea un Consiliu de securitate municipal, care se va ocupa de elaborarea si aprobarea unui plan de actiuni pentru interventia factorilor de decizie, in vederea prevenirii infractiunilor si diminuarii numarului acestora, in special in randul minorilor. Grupul de specialiști urmeaza sa se…

- Ziarul Unirea Țelina – leguma bogata in fibre și vitamine A, B și C. Ce beneficii are pentru organism Țelina – leguma bogata in fibre și vitamine A, B și C. Ce beneficii are pentru organism Telina este o planta leguminoasa, cu proprietati sanogene, fiind considerata un super – ingredient in gastronomie,…