- Peste 15 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, dintre care mai mult de jumatate in Statele Unite si America Latina, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale miercuri la 16:00 GMT.Pandemia se intensifica si multe tari…

- Cazurile de infectare cu coronavirus s-au dublat in ultimele șase saptamani, a declarat la o intalnire cu presa vineri, la Geneva, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Potrivit ultimelor cifre anunțate sambata dimineața, numarul contaminatilor cu Covid-19 in lume a ajuns la peste……

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 a ajuns joi dimineața, la nivel mondial, la 545.414. In 24 de ore au fost consemnati alți 55.000 de noi infectați, a precizat Universitatea Johns Hopkins. Președintele Donald Trump continua sa subaprecieze gravitatea crizei sanitare. S-a aflat ca miercuri el a…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus la nivel mondial a depașit pragul de 8 milioane, in conditiile in care infectiile cresc in America Latina, iar Statele Unite si China se confrunta cu aparitia unor noi focare, scrie Mediafax.ro. Statele Unite se afla in continuare pe primul loc in lume…

- La nivel global, numarul de infectari cu noul coronavirus continua sa creasca, deși pandemia cunoaște un regres mai ales in Europa. 7 milioane de oameni au fost infectați pana acum cu coronavirus la nivel global, dintre care aproape 3 milioane și jumatate s-au recuperat, iar peste 400.000 au murit in…

- Primul trimestru al anului 2020 a adus cea mai accentuata contractie a comertului cu marfuri din 2009 pana in prezent, fiind doar prima parte a povestii. Indicele Trade Momentum dezvoltat intern de catre Allianz indica faptul ca trimestrul 2 poate avea o contractie chiar si mai puternica.

- Numarul de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus a inceput sa scada la nivel global in cifre absolute in ultimele zile. El a inceput sa ramana sub procentul de 1.2% in medie, din bilantul total al infectiilor in majoritatea statelor. Sistemele sanitare au inceput sa isi revina in conditiile in…

- Numarul total de persoane infectate cu COVID-19 la nivel mondial a depașit 4 milioane, conform site-ului worldometers.info. A ajuns, mai exact, la 4.050.879. Dintre acestea, 2.367.279 reprezinta cazurile active, pentru ca 1.406.109 persoane s-au vindecat, in timp ce 277.491 au decedat. ...