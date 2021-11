7 Afirmații magice care să te ajute să creezi viitorul la care visezi Daca viața ta nu corespunde perfect imaginii din mintea ta, dorinței tale cele mai aprinse, inseamna ca a ramas ceva ce poate fi facut pentru a vedea schimbari in viața ta. Intreaba-te și raspunde-ți sincer cat de fericit(a) ești astazi. Intrebarea și mai importanta pentru tine in acest moment este: exista un mai bine pe care ți-l dorești? Te incurajez sa citești cu atenție 7 afirmații menite sa aduca magie in viața ta. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invitatul lui Marius Manole saptamana aceasta la Intrebarea mesei rotunde este Tudor Ionescu, cunoscutul cantareț. Impreuna iși amintesc momentele de cand erau copii și vorbesc cu sinceritate, emoție și umor despre sarbatori și familie. De asemenea, artistul de la Fly Project a dezvaluit cate kilograme…

- Pe un grup de Facebook dedicat persoanelor care locuiesc in Cluj-Napoca, o persoana a dorit sa afle mai multe detalii despre cum e viața la Cluj, in contextul in care iți dorește sa se intoarca in țara, dupa ce timp de 15 ani a locuit in Italia. Ce raspuns i-a oferit un clujean?„Buna ziua, scriu pe…

- In varsta de 37 de ani, Celia și-a anunțat retragerea din muzica. Cantareața se va dedica de acum inainte familiei sale, soțului care ii e mereu alaturi. In curand, ea va deveni mama pentru a doua oara. Mulți ani de zile, Celia a lansat hit dupa hit. De o buna perioada de timp, ea a decis sa ia o pauza…

- Sa vedem de cand foloseste GERMANIA tratamentul cu anticorpi monoclonali impotriva COVID 19: inca din 24 ianuarie 2021. Ne spune asta Deutsche Welle. De cand se foloseste in ITALIA acelasi tratament? De mult timp din moment ce aflam chiar de la al nostru Departament pentru Situatii de Urgenta ca vom…

- In zadar! Pe oricine ar fi pus, deznodamantul era același: toate promisiunile și speranțele se prefaceau in cenușa. Și ieri așa, astazi așa... și povestea continua!Asta e pe scurt povestea romanilor care sunt nevoiți sa tot priveasca cum regii și vizirii regatului lor, odata inscaunați, stau și molfaie…

- Medicul ATI Amin Zahra la Spitalul Județean de Urgența Timișoara relateaza pe pagina de Facebook dedicata campaniei de vaccinare despre cazurile de imbolnaviri pe care le-a intalnit. Acesta spune ca au fost și cazuri de pacienți vaccinați la Terapie Intensiva, dar are o explicație pentru acest lucru.…

- Simona Halep și Toni Iuruc se vor casatori astazi civil, in jurul orei 16.00. In urma cu puțin timp, au aparut primele imagini cu tenismena, in timp ce parasea casa tatalui ei. Cel mai probabil aceasta mergea spre locul in care se va aranja pentru marele moment. Imbracata lejer, Simona Halep a parasit…

- Daca este sa ne raportam la salariul minim pe economie și prețurile pe care le gasești in Romania, unii ar putea spune ca suntem supereroi ca putem sa traim așa. Ai de platit facturi, ai de platit...