6lack a lansat single-ul Since I Have A Lover 6lack a lansat single-ul “Since I Have A Lover”. Dupa aproape cinci ani de absența din lumina reflectoarelor, astazi, unul dintre cei mai iubiți și de ultima generație artiști, 6lack, se intoarce cu anunțul noului sau album foarte așteptat, “Since I Have A Lover”, care este programat pentru lansare pe 24 martie. Dupa cum este exemplificat prin piesa de titlu, acest nou corp de lucrari va dezvalui 6lack așa cum nu l -am mai vazut sau nu l -am mai auzit. Regizat de Andrew Donoho, vizualul izbitor surprinde profunzimea și gama incredibila care servește ca baza pentru noul proiect care va gazdui conversații… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

