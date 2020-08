6G și viziunea “gemenilor digitali” ai sinelui nostru fizic Compania Samsung și-a dezvaluit planurile cu privire la tehnologia 6G, evidentiind viziunea pe care o are vizavi de “gemenii digitali” ai sinelui nostru fizic. Intr-un articol de cercetare publicat miercuri, gigant-ul sud coreean de smartphone-uri a declarat ca vor fi trei servicii cheie ale tehnologiei 6G: realitatea imersiva extinsa (XR), holograme mobile de inalta fidelitate si replici digitale. “Cu ajutorul unor senzori avansați, a inteligenței artificiale si a tehnologiilor de comunicare, va fi posibil sa replicam entitati fizice, inclusiv oameni, dispozitive, obiecte, si chiar locuri, intr-o… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aceste actiuni vor avea loc in cadrul proiectului transfrontalier „Acces la servicii de sanatate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu", care este implementat de „Asociatia Obsteasca Copil, Comunitate, Familie" in parteneriat cu Fundatia Star of Hope Romania, in perioada 1 aprilie 2020 – 30…

- CC&G, parte a London Stock Exchange Group, va oferi CCP.RO BUCHAREST S.A., parte a Grupului Bursa de Valori București (BVB), tehnologia cu privire la servicii de compensare și management al riscului Tehnologia și expertiza CC&G vor permite CCP.RO BUCHAREST S.A. sa desfașoare servicii centralizate de…

- Utilizatorii vor putea invita persoane sa participe la ”Messenger Rooms”, inclusiv persoane care nu au un cont pe Facebook, pentru apeluri video de grup, iar apoi vor putea transmite in direct, pe orice profil, pagina sau grup de pe platforma Facebook. Iniiativa intensifica eforturile Facebook de a…

- Compania Uber a lansat, marți o noua opțiune de deplasare, care le asigura o calatorie mai confortabila. Pasagerii se vor bucura de un spațiu suplimentar pentru picioare, iar calatoria va fi una pe masura așteptarilor. De acum pasagerii pot selecta in aplicație opțiunea „Comfort” și se pot bucura de…

- Vitezele de transfer exceptionale permise de tehnologia 5G vor facilita aparitia de servicii complet noi si vor modifica obiceiurile de consum ale utilizatorilor, a declarat, marti, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin.…

- La Londra, medicii folosesc inalta tehnologie, care ii ajuta sa acorde asistența medicala bolnavilor de coronavirus, dar de la distanța. E vorba despre o pereche de ochelari cu realitate augmentata, desprinsa din filmele de ficțiune.

- Un raport UNICEF referitor la felul in care s-au adaptat sisteme de educatie din intreaga lume la scoala online arata inegalitati serioase preivind accesul la tehnologie. Mai mult de un miliard de elevi sunt afectati in continuare de inchiderea scolilor ca urmare a pandemiei de Covid-19.

- Startup-ul Happeo, care ofera servicii de colaborare în cadrul afacerilor (social intranet platform), a obținut investiții de 12 milioane de dolari (serie A). Aceasta noua runda de finanțare va permite startup-ului sa-și accelereze dezvoltarea produsului și sa-și dezvolte echipele din Olanda,…