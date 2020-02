69 de localităţi tulcene, fără curent Vremea extrema din ultimele ore a lasat zeci de localitati tulcene fara curent. Potrivit informarii E-Distributie Dobrogea, la aceasta ora, 69 de localitati din judetul Tulcea nu sunt alimentate cu energie electrica. De asemenea, din cauza fenomenelor meteorologice severe, reamintim ca astazi cursurile scolare sunt suspendate, cu exceptia unitatilor de invatamant din municipiul Tulcea. Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

Sursa articol si foto: monitoruldegalati.ro

