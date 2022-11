Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 octombrie – 8 noiembrie, in Secția Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu au fost internați 68 de copii, cu varste cuprinse intre cateva luni și 14 ani. Ei au fost diagnosticati cu: pneumonie, boala pulmonara interstițiala (26 cazuri), rino-faringita acuta (guturai comun…

- Președintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care s-au implicat in realizarea emisiunii “Cu drag despre Romania”, care a avut loc nu seara la adapostul de televiziune Realitatea Plus și in care a fost prezentat județul Vrancea. “Joi, 13 octombrie…

- A PLECAT LA CER… Col. (rtg) Gheorghe Voiculescu s-a nascut pe 14 aprilie 1920 in comuna Carja, pe malul Prutului. Tatal sau a fost prizonier in Primul Razboi Mondial, la nemti. Erau 9 frati la parinti si trei dintre ei „au facut razboiul”. Dupa razboi, Gheorghe Voiculescu a muncit la o fabrica din Brasov…

- Nici bine nu a inceput sezonul rece, ca mulți copii deja au probleme respiratorii. Parinții ajung cu cei mici la spital, acolo unde le este depistata o afecțiune a plamanilor. Sectia de copii de la spitalul Gomoiu din Capitala este plina!

- Gigel Știrbu, deputat PNL de Olt, lider interimar al PNL Gorj a declarat ca in cele 60 de zile de interimat va organiza alegerile pentru noile structuri de conducere ale PNL Gorj. Deputatul Gigel Știrbu a facut declarații foarte binevoitoare la adresa noului Prefect de Gorj, Cristina Cilibiu și la adresa…

- Celebrul Șantier Naval „Severnav SA” din Drobeta Turnu Severin, care in anii de glorie dadea paine la peste 4000 de salariați, producator de top pe plan național și extern de nave fluviale și maritime se confrunta cu probleme care il amenința cu insolvența. La 6 septembrie 2022, secția a II a civila…

- Mai multi prescolari, din doua grupe de la Gradinita cu Program Prelungit nr. 1 din Carei, au ajuns, joi, la spital, cu probleme medicale, noua dintre ei fiind internati la Sectia de pediatrie. „Am fost sesizati in aceasta dimineata ca mai multi copii au avut varsaturi si diaree. Sunt noua copii din…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Gorj a controlat 5 magazine din județul Gorj care aparțin lanțului de hypermarket-uri Penny. Trei dintre ele au fost inchise din cauza neregulilor descoperite pana la remedierea acestora. S-au aplicat 8 amenzi contravenționale (in valoare…