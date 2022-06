6.897 de cetăţeni ucraineni au intrat duminică în România, numărul lor fiind în scădere faţă de ziua precedentă Politia de Frontiera anunta ca 6.897 de cetateni ucraineni au intrat duminica in Romania, numarul lor fiind in scadere cu 26 % fata de ziua precedenta, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

