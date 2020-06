Prefectura Suceava informaza ca angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava au desfașurat in aceasta luna 242 de intervenții care au constat in monitorizarea evoluției fenomenelor meteo periculoase, evacuarea apei din curți, anexe inundate, evacuari de apa din beciuri și subsoluri, decolmatari fantani etc. De asemenea Sistemul de Gospodarire a Apelor Suceava a intervenit, in […]