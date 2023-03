Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 67 de cazuri de botulism, legate de injectarea intragastrica a neurotoxinei botulinice (BoNT), au fost raportate in Europa de la sfarsitul lunii februarie si pana la 10 martie, dintre care 12 in Germania, cate unul in Austria si Elvetia si 53 in Turcia, potrivit datelor Centrului European…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…

- Risc ridicat de insecuritate in Turcia, avertizeaza MAE intr-un comunicat in care le cere cetațenilor sa evite deplasarile in aceasta țara. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca exista un risc ridicat de insecuritate ce vizeaza lacașuri de cult și reprezentanțe diplomatice din Istanbul, Turcia.…

- Consulatul german de la Istanbul va fi inchis miercuri din cauza unei amenintari sporite de atac in cel mai mare oras din Turcia, a anuntat Ministerul de Externe german, relateaza DPA, citata de Agerpres. Germania si-a avertizat cetatenii din Istanbul ca riscul de atac este in mod special ridicat in…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cel care s-a opus intrarii Romaniei in Schengen, anunța ca vizita pe care o face luni in Bulgaria, unde inspecteaza frontiera cu Turcia, este „dedicata luptei comune impotriva migrației ilegale”. Austria va sprijini solicitarea de 2 miliarde de euro adresata de Bulgaria…

- Cargobotul MKK 1, care se deplasa din Ucraina spre un port din Turcia si transporta mazare, a esuat luni in Stramtoarea Bosfor din Istanbul, iar traficul a fost suspendat, relateaza Reuters. Nava, inregistrata sub pavilion Palau, a esuat luni dimineata la Acarburnu, la capatul nordic al stramtorii,…

- Elveția a impus sancțiuni Rusiei, dar refuza sa lase alte țari sa-și reexporte armele in Ucraina. Ministrul spaniol al Apararii, Margarita Robles, spune ca Elveția refuza sa permita țarii sale sa reexporte material de razboi in Ucraina, potrivit Swissinfo. Elveția s-a menținut ferm la linia conform…

- Vremea calda, dar și lipsa ninsorii de la inceput de an au forțat stațiunile montane din Europa sa iși reduca drastic activitatea. In Franța, Italia, Elvetia si Austria una din doua partii a fost inchisa, iar hotelierii spun ca rezervarile pentru vacanțele la munte sunt anulate una dupa alta. Condițiile…