- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in perioada: 01 august - 15 septembrie 2023, va fi restriciționat traficul rutier pe str. Tighina tronsonul cuprins intre str. București și str. Mihail Kogalniceanu, cu blocarea intersecțiilor din str. București - str. Mihai Kogalniceanu. Masura a fost luata…

- Un șarpe de peste un metru și jumatate a fost indepartat de jandarmi din curtea unei locuințe din Vanju Mare. Un apel pe numarul de urgența 112 a direcționat astazi un echipaj al Jandarmeriei Mehedinți in orașul Vanju Mare, județul Mehedinți. Aici a fost semnalata prezența unui șarpe. Jandarmii au gasit…

- Dr. Andrada Mirea, medic pediatru la Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii Dr. Nicolae Robanescu din Capitala si medicul care era de garda in seara de 25 iulie, cand a luat foc transformatorul aflat in curtea spitalului, a rememorat intr-un interviu acordat News.ro desfasurarea…

- Pe langa blocuri si in parcuri, bucurestenii pot observa porumbei, vrabii, ciori, pescarusi, mierle, sturzi sau gugustiuci, insa diversitatea speciilor de pasari gazduite permanent sau temporar de Capitala este semnificativ mai mare, ajungand la peste 200, potrivit Agerpres.

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de joi, 29 Iunie 2023, ora 23:00, la ieșirea din Capitala spre Bragadiru.Doi tineri au murit dupa ce mașina in care se aflau a lovit parapetul de pe mijlocul drumului și s-a rasturnat.Accidentul cumplit a avut loc pe șoseaua Alexandriei, pe sensul de ieșire…

- Cei sase copii intoxicati cu antibiotice au trecut pe langa moarte. Ei au scapat fara complicatii si sunt tratati la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala. Sunt stabilizati fiindca au primit la timp antidotul la supradoza de medicamente pentru prevenirea infectiei TBC.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa creasca pe autostrada A2 sensul Bucuresti ndash; Constanta, in zona localitatii Fetesti, judetul Ialomita, pe sensul de mers catre Capitala, acolo unde, din cauza lucrarilor de consolidare…

- Pentru a obtine dreptul de a conduce un autoturism pe drumurile publice din Romania, e nevoie mai intai de o fisa medicala pentru permis auto in Bucuresti, daca locuiesti in Capitala, sau in orice alt oras in care ai domiciliul. Un astfel de document este necesar in egala masura daca trebuie sa reinnoiesti…