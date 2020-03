651 de noi decese în Italia, în ultimele 24 de ore Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 5.476 de morti in Italia, cu 651 de decese in plus fata de sambata dar in scadere usoara comparativ cu intervalul anterior, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 59.138, au anuntat duminica seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat duminica seara ca […] Articolul 651 de noi decese in Italia, in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

