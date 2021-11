65.000 de români s-au vaccinat în ultima zi 65.173 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 7.684.979 de persoane vaccinate, 7.315.191 dintre acestea cu schema de doua doze, iar 1.444.469 au facut și a treia doza, informeaza Hotnews .Conform informațiilor transmise joi seara de Comitetul national de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV), in ultimele 24 de ore au fost administrate in total 65.173 de doze de vaccin, dintre care 16.810 ca prima doza, 23.472 ca rapel și 24.891 ca doza booster. De la inceputul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

