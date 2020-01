Stiri pe aceeasi tema

- ■ se asteapta revizuirea unor legi care sa faca ordine in acest sector al medicinei ■ un medic de familie, care iese dupa 40 de ani de munca la pensie, primeste pina la 1.500 de lei ■ Medicii de familie sint nemultumiti de faptul ca reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate si ministerul nu se […]…

- Patru drumuri nationale si 16 drumuri judetene au fost afectate din cauza viscolului, in ultimele 24 de ore, informeaza luni Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, este vorba despre drumurile nationale 73A (Brasov), DN 15C, DN 15B si…

- 424 de unitați administrativ-teritoriale din Romania nu au niciun medic de familie, iar 1.098 au medici de familie insuficienți pentru a acoperi populația, anunța Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie, care a prezentat date oficiale in acest sens, obținute de la Casa Naționala de Asigurari…

- Numar record la cardurile europene de sanatate pe judetul Iasi pe 2019. Peste 9.000 de ieseni au intrat in posesia cardului, potrivit datelor de la Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate. Cardul european de sanatate confera dreptul la asistenta medicala pe parcurusul sederii intr-un stat membru al…

- Avem zone cu deficit de medici de familie, arata datele de la Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate. Motivul: majoritatea celor care au contract in momentul de fata cu CJAS Iasi sunt in pragul pensiei, iar tinerii specialisti nu se inchesuie in cabinetele de la tara. Potrivit declaratiilor directorului…

- Un ordin comun al Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate blocheaza efectuarea dializei hepatice la Iași, pentru ca Spitalul "Parhon" folosește alte consumabile și alta aparatura decat cele prevazute pentru decontare.

- Medicii de familie din Gorj vor actiona in instanta Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate din cauza ca sunt platiti diferit fata de ceilalti medici din tara. Medicii gorjeni cer despagubiri intre 1-3 miliarde de lei vechi pentru fiecare cabinet....

- FOTO – Arhiva Zilele acestea medicii de familie din județul Cluj primesc o noua tranșa de vaccin antigripal, scrie Radio Cluj. Direcția de Sanatate publica a recepționat, deja, 17.760 de doze destinate vaccinarii gratuite a persoanelor din grupele de risc: cronici, copii si varstnici. Odata vaccinate,…