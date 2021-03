Stiri pe aceeasi tema

- Costumați în gorile, floarea soarelui sau chiar în doctori, circa 6.000 de persoane, în majoritate tineri și fara masca, au participat duminica la tradiționalul carnaval organizat în Marsilia, în ciuda avansului pandemiei care a determinat guvernul de la Paris sa înaspreasca…

- Participanții la inmormantare s-au adunat in numar mare, fara a purta maști de protecție sau a respecta regulile de distanțare sociala. Ei s-au imbrancit cu poliția și personalul de securitate. Conform datelor Universitații Johns Hopkins, Israel are peste 686.000 de cazuri inregistrate de…

- Purtarea maștilor de protecție in locurile publice este obligatorie și in prezent in Chișinau și așa va fi pina cind va fi depașit riscul inalt de infectare cu coronavirus. Declarația a fost facuta de primarul general al capitalei, Ion Ceban. El a precizat ca el poarta mereu masca și ii obliga pe subalternii…

- Comunele Bucerdea Granoasa și Cut vor scapa de restricțiile impuse pentru combaterea pandemiei, dupa ce rata de infectare din aceste localitați a ajuns la o valoare sub 1,5 cazuri active la o mie de locuitori. Restricțiile vor fi astfel ridicate incepand de luni, 18 ianuarie, la ora 00:00. Luand in...…

- Austria va prelungi cel de-al treilea lockdown impotriva COVID-19 pana pe 8 februarie, a declarat guvernul duminica, potrivit Reuters . De altfel, sectorul de catering si de turism nu se va redeschide in februarie, au adaugat oficialii. Restrictiile urmau sa inceteze la 24 ianuarie, insa oficialii din…

- In urma ultimei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Alba, s-a decis ca și restricțiile anti-coronavirus impuse in comunele Saliștea și Șibot sa fie ridicate, datorita numarului scazut de cazuri active inregistrate. Luand in dezbatere rata de incidența a cazurilor de COVID–19 pentru…

- Italia a decis marti sa amane redeschiderea liceelor, in cadrul unei prelungiri a restrictiilor impotriva covid-19, in contextul in care Save the Children, o organizatie nonguvernamentala (ONG), isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca elevii au abandonat scoala dupa luni de invatamant la distanta,…

- Sputnik il declara pe arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, „omul anului 2020", laudandu-l pentru „redesteptarea credintei". In fapt, Teodosie a sfidat masurile de siguranta impuse de autoritati anti-COVID. Pentru Sputnik, Teodosie este „omul anului" pentru ca „a redesteptat credinta manifesta, militanta…